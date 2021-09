Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autofahrerin fährt gegen Einkaufswagen und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 14.09.2021, gegen 22:30 Uhr, ist eine Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Robert-Gerwig-Straße in WT-Waldshut gegen dort abgestellte Einkaufswagen gefahren und geflüchtet. Die aufgereihten Einkaufswagen ragten weit aus dem Unterstand heraus. Aus noch unbekannter Ursache prallte die Autofahrerin mit der Fahrzeugfront dagegen. Durch die Aufprallwucht wurden die Einkaufswagenreihe verschoben und demolierte noch weitere Einkaufswagen und den Unterstand. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 3000 Euro belaufen. Auch das Auto dürfte vorne rechts nicht unerheblich beschädigt worden sein. Zeugen erkannte eine junge Frau am Steuer des Unfallfahrzeugs. Bei diesem dürfte es sich um einen grauen/silbernen Seat, vermutlich vom Typ Leon, mit WT-Kennzeichen gehandelt haben. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell