Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Märgen: Unfallflucht im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.08.2021, gegen 16.45 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Fahrzeugführer die K 4907 (Spirzenstrecke) bergwärts und streifte in einer Kurve einen entgegenkommenden LKW mit Anhänger, welcher nach Angaben des Fahrzeugführers zu sehr in der Fahrbahnmitte fuhr.

Beim Streifvorgang wurde der linke Außenspiegel des 66-Jährigen beschädigt. Im Weiteren wurde dessen rechter Vorderreifen aufgerissen, da er nach rechts an den Fahrbahnrand ausweichen musste und hierbei mit dem Bordstein kollidierte.

Der LKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die weitere Schadensabwicklung zu kümmern. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um einen hellen LKW mit Planenaufbau gehandelt hatte. Möglicherweise hat der Lkw-Fahrer den Unfall nicht bemerkt.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem gesuchten Lkw machen können.

