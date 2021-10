Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnung von Einbrechern heimgesucht: Zeugen in Dörnbergstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Unbekannte sind am Wochenende in eine Erdgeschosswohnung in der Kasseler Dörnbergstraße, Ecke Elfbuchenstraße, eingebrochen und haben eine Armbanduhr sowie Schmuck erbeutet. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme am Tatort eingesetzte Streife des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichtet, ereignete sich der Einbruch in der Zeit zwischen Freitagabend, 18:00 Uhr, und Samstagnachmittag, 15:15 Uhr. Die Täter waren durch die nicht verschlossene Haustür in das Mehrparteienhaus gelangt und hatten dort mit mitgebrachtem Werkzeug die Wohnungstür aufgehebelt. Auf ihrem Beutezug durchsuchten sie sämtliche Räume und flüchteten schließlich mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Zeugen, die den Ermittlern des Kommissariats 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

