Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizeibeamte auf der "Hammer Meile" angegriffen

Hamm-Mitte (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes am frühen Sonntagmorgen, gegen 2.20 Uhr, wurden auf der Südstraße die eingesetzten Polizeibeamten tätlich angegriffen. Ein 36-jähriger Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Anlässlich einer gemeldeten Schlägerei suchten die Einsatzkräfte die "Hammer Meile" auf, konnten aber zunächst keine Auseinandersetzung feststellen. Den Beamten fielen aber zwei aggressive Männer (23 und 26 Jahre) auf. Sie schrien rum und waren deutlich alkoholisiert. Einer hatte sich seines Oberteils entledigt und bewegte sich mit nacktem Oberkörper von der Südstraße auf die Königstraße. Aufgrund ihres Verhaltens sollten die Aggressoren angesprochen und überprüft werden. Dabei kam es direkt zum Angriff des 23-Jährigen gegen einen 47-jährigen Polizeibeamten. Weitere Kräfte unterstützten ihren Kollegen, konnten den Aggressor zu Boden bringen und fesseln. Der Mann wehrte sich dagegen, schlug und trat unentwegt um sich. Währenddessen nahm der 26-jährige Zechkumpan Anlauf und sprang einem 36-jährigen Beamten mit dem gestreckten Bein gegen den Oberkörper. Der Beamte stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu. Nur mit großer Mühe gelang es im Anschluss den 26-Jährigen zu überwältigen. Die beiden betrunkenen Angreifer mussten in der Folge in das Polizeigewahrsam eingeliefert werden. Gegen sie wird wegen Widerstand und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der 36-jährige Polizeibeamte begab sich in ärztliche Behandlung. Er ist weiter dienstfähig. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell