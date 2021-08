Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Festnahmen nach Einbruch in Supermarkt

Hamm-Süden (ots)

Nach einem Einbruch in einen Supermarkt an der Alleestraße konnten Polizeibeamte am späten Samstagabend, gegen 23.45 Uhr, ein Diebespaar festnehmen. Durch das Aufhebeln eines Fensters lösten die Einbrecher die Alarmanalage aus. Bei Eintreffen der Polizei versuchte ein 41-Jähriger erfolgslos vom Tatort zu flüchten. Polizeibeamte konnten den Mann einholen und fixieren. Das Diebesgut, zwei Taschen mit Zigarettenschachteln, konnte bei dem Einbrecher aufgefunden und sichergestellt werden. Seine 38-jährige Mittäterin konnte ermittelt und ebenfalls festgenommen werden. Das Einbrecherduo wurde zum Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen dauern an. (ag)

