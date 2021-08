Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: E-Scooterfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Am späten Freitagnachmittag (6. August) wurde ein 24-jähriger E-Scooterfahrer aus Hamm bei einem Verkehrsunfall auf der Heessener Straße in Höhe der Sandstraße schwer verletzt. Er hatte zuvor gegen 17.20 Uhr den nördlichen, kombinierten Geh- und Radweg der Heessener Straße in Richtung stadtauswärts befahren, als es im Einmündungsbereich zur Sandstraße zum Zusammenstoß mit dem 32-jährigen Fahrer eines VW Golfs aus Hamm kam. Dieser war gerade im Begriff, von der Sandstraße nach rechts auf die Heessener Straße in Richtung stadteinwärts abzubiegen. Der 24-Jährige wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Der Autofahrer konnte nach ambulanter Krankenhausbehandlung wieder entlassen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es auf der Heessener Straße zu leichten Verkehrsstörungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell