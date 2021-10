Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei unbekannte Täter überfallen 26-Jährigen mit Pistole: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Das Opfer eines Straßenraubes wurde ein 26-jähriger Mann am frühen Sonntagmorgen in der Weserstraße, nahe der Zeughausstraße. Drei unbekannte Täter hatten unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Handy und Bargeld gefordert. Nachdem der 26-Jährige der Forderung nachgekommen war, ergriffen die Räuber mit ihrer Beute die Flucht. Die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Der Raub ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 5:40 Uhr in der Weserstraße am Eingang zum dortigen Schulgelände. Der 26-Jährige aus Kassel war dort allein zu Fuß unterwegs, als er seinen Angaben zufolge von den drei Unbekannten angesprochen wurde. Plötzlich zückten die Täter eine Schusswaffe und bedrohten ihn damit, woraufhin das Opfer sein Handy und das Bargeld übergab. Anschließend flüchteten die Unbekannten in Richtung Katzensprung.

Täterbeschreibung:

1.) Ca. 1,85 Meter groß, schwarze Winterjacke mit Kapuze, die über den Kopf gezogen war, sprach mit unbekanntem Akzent.

2.) Ca. 1,85 Meter groß, dunkle Winterjacke mit Kapuze, die über den Kopf gezogen war, weiße Sneaker.

3.) Ca. 1,85 Meter groß, blonde mittellange Haare mit Mittelscheitel, dunkle Jacke.

Die Ermittler des K 35 bitten Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

