Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Kirchengemeindehaus in Simmershausen: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen in ein Kirchengemeindehaus in Fuldatal-Simmershausen eingebrochen. Mit ihrem Vorgehen richteten die Einbrecher einen Sachschaden von rund 2.000 Euro an. Die Kasseler Kripo ist mit den Ermittlungen in diesem Fall betraut und sucht nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die am Tatort in der Kirchstraße eingesetzte Streife des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichtet, ereignete sich der Einbruch in der Zeit zwischen Mittwochmittag, 12:30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 10:20 Uhr. Die unbekannten Einbrecher hatten zunächst mit mitgebrachtem Werkzeug eine Terrassentür auf der Rückseite des Gebäudes aufgehebelt und waren so in das Gemeindehaus eingedrungen. Da es ihnen dort offenbar misslungen war, die abgeschlossene Tür zum Büro aufzubrechen, trugen sie einen Tisch und einen Stuhl nach draußen, nutzten diese als Steighilfe und hebelten von außen das Fenster zum Büro auf. Dort erbeuteten sie einen kleinen Würfeltresor mit Bargeld. In welche Richtung die Täter flüchteten und ob sie möglicherweise ein Fahrzeug nutzten, ist momentan nicht bekannt.

Zeugen, die den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

