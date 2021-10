Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alkoholisierter Mercedesfahrer durchbricht Zaun von Autohandel: Rund 15.000 Euro Schaden

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Ein alkoholisierter Autofahrer ist in der Nacht zum heutigen Freitag in Kassel in der Ysenburgstraße, Ecke Franzgraben, mit seinem Pkw von der Straße abgekommen, hat einen Metallzaun durchbrochen und drei Gebrauchtwagen auf dem Gelände eines Autohandels beschädigt. Der Fahrer war anschließend aus dem demolierten Mercedes ausgestiegen und zu Fuß geflüchtet, konnte aber von der von Zeugen alarmierten Streife in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Der 21-Jährige aus Kassel muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten. Da er darüber hinaus bisherigen Ermittlungen zufolge keinen Führerschein hat, wird nun auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, hatte sich der Unfall gegen 2 Uhr in der Nacht ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 21-Jährige mit seinem Mercedes auf der Ysenburgstraße in Richtung Weserstraße unterwegs und wollte nach rechts in den Franzgraben abbiegen. Offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung verlor er dabei die Kontrolle über den Wagen, kam nach links von der Straße ab und durchbrach den Zaun des Autohandels. Anschließend blieb der Mercedes auf dem Gelände liegen. Der Pkw, an dem rund 5.000 Euro Schaden entstanden waren, musste von einem Abschleppunternehmen geboren werden. Mit weiteren etwa 10.000 Euro schlagen die Schäden an dem 12 Meter langen Zaun und den Gebrauchtwagen zu Buche. Ein Atemalkoholtest hatte bei dem 21-Jährigen knapp 1,5 Promille angezeigt. Er musste die Beamten mit zur Dienststelle begleiten, wo ihm von einem Arzt Blutproben entnommen wurden.

