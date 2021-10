Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungseinbrecher erbeuten Designer-Handtaschen: Zeugen in Wolfsanger gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger:

Unbekannte sind am gestrigen Mittwochabend in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Kassel-Wolfsanger eingebrochen und haben dort zwei hochwertige Handtaschen der Marke "Louis Vuitton" erbeutet. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die zur fraglichen Zeit im Bereich des Tatorts verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Ereignet hatte sich der Einbruch in der Straße "Am Würzberg", nahe der Fuhrmannsbreite, in der Zeit zwischen 18:30 und 21:20 Uhr. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatten sich die Täter vermutlich über einen Fußweg von der Wolfsangerstraße und den Garten an das Haus angenähert. Anschließend hebelten sie die Terrassentür auf und stiegen so in die Erdgeschosswohnung ein. Dort durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertsachen und flüchteten schließlich mit den neuen Designer-Handtaschen über die aufgebrochene Tür nach draußen.

Hinweise zu dem Einbruch werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

