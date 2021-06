Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfälle mit zwei schwerverletzten Kradfahrern

Attendorn/ Kirchhundem (ots)

Auf zwei bei Motorradfahrern beliebten Strecken ereigneten sich am Dienstag Verkehrsunfälle.

Auf der L697 verlor gegen 13.10 Uhr ein 28-Jähriger aus Siegen in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Krad. Er rutschte gegen eine Schutzplanke, prallte dort ab und kam mit dem Motorrad auf der gegenüberliegenden Seite zum Liegen. Nach seinen Angaben habe er auf der Straße etwas gesehen und gebremst. Dabei sei das Vorderrad weggerutscht. Für den Streckenabschnitt ist die Geschwindigkeit auf 50 km/h begrenzt. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Gegen 15.55 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein weiterer Unfall gemeldet. Hier befuhr ein 43-Jähriger aus Frankenberg mit seinem Motorrad die L553, vom Rhein-Weser-Turm kommend, in Richtung Oberhundem. Nach eigenen Angaben setzte das Krad in einer Linkskurve mit den Fußrasten auf, dadurch kam der Fahrer zu Fall und rutschte gegen einen Leitplankenpfosten. Er zog sich dabei schwerwiegende Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Motorrad wurde sichergestellt, der Sachschaden liegt auch hier im vierstelligen Bereich.

Beide Straßenabschnitte waren für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.

