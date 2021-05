Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Beim Rückwärtsfahren Fußgängerin übersehen - Fahrer flüchtet

Attendorn (ots)

Am Sonntag ereignete sich am Heggener Weg, auf dem Parkplatz des Impfzentrums, ein Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter PKW-Fahrer setzte hier gegen 12.15 Uhr sein Fahrzeug zurück und fuhr dort eine Fußgängerin an, die auf dem Weg zum Impfzentrum war. Der Verursacher wurde von der Beteiligten im Auto sitzend auf den Unfall angesprochen, dieser fuhr dann jedoch davon. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen älteren grauen Mercedes, vermutlich A-Klasse handeln. Der ältere Fahrer soll wenige graue Haare haben und trug eine Brille, die ebenfalls ältere Beifahrerin habe eine rote Jacke getragen.

Die Geschädigte erstattete gegen 17 Uhr eine Anzeige, nachdem sie wegen akuter Schmerzen einen Arzt aufgesucht hatte. Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

