Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: PKW-Fahrerin fährt Motorradfahrer an

Finnentrop (ots)

Bereits am Freitag gegen 16.05 Uhr ereignete sich in Heggen ein Verkehrsunfall. Eine 71-jährige Autofahrerin fuhr dabei einen Motorradfahrer an, der sich im Kreisverkehr der L 539 befand. Beiden wollten in Richtung Hauptstraße abbiegen. Das Krad fiel dabei zu Boden, der Fahrer konnte sich noch auf den Beinen halten. Trotzdem verletzte er sich leicht. Das Team eines Rettungswagens versorgte ihn vor Ort. Das Krad war nicht mehr fahrbereit, es wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich.

