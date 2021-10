Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ausgebüxte Weidetiere: Polizei bittet Halterinnen und Halter von Weidetieren in Stadt und Landkreis Kassel um Erreichbarkeiten

Kassel (ots)

Stadt und Landkreis Kassel: Immer wieder werden Streifen der Polizeireviere und -stationen in Stadt und Landkreis Kassel wegen ausgebüxter Weidetiere gerufen. In den letzten 24 Stunden war dies drei Mal der Fall, in ganz Nordhessen sogar zehn Mal. Gerade der Herbst ist Ausbruchszeit. Da durch die freilaufenden Tiere häufig gefährliche Situationen entstehen, sind die örtlich zuständigen Polizeidienststellen darauf angewiesen, die Halterinnen und Halter der Tiere schnellstmöglich zu erreichen. Aus diesem Grund bittet die Polizei in Stadt und Landkreis Kassel die Halterinnen und Halter von Weidetieren, den örtlich zuständigen Revieren oder -stationen ihre aktuellen Erreichbarkeiten mitzuteilen.

Nähere Informationen zu diesem Aufruf sowie den Zuständigkeiten und Erreichbarkeiten der einzelnen Polizeidienststellen finden sie in einem Beitrag auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://k.polizei.hessen.de/2044345789

Pferdebesitzerin wegen vorhandener Erreichbarkeit schnell verständigt

Einer der drei Fälle, die sich in den letzten 24 Stunden im Landkreis Kassel ereigneten, zeigt, wie eine vorhandene Erreichbarkeit der Polizei schnell weiterhelfen und die Gefahrensituation beenden konnte. Gegen 22 Uhr meldete ein Autofahrer zwei Pferde auf der L 3220 zwischen den Schauenburger Ortsteilen Elmshagen und Breitenbach. Beim Eintreffen der alarmierten Streife des zuständigen Polizeireviers Süd-West standen die Tiere in der Dunkelheit auf der Straße. Die Beamten sicherten die Gefahrenstelle sofort mit ihrem Streifenwagen und Blaulicht ab. In diesem Fall waren die Kontaktdaten einer infrage kommenden Pferdebesitzerin bereits auf dem Revier hinterlegt, sodass die Frau schnell erreicht werden konnte. Es stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um ihre Tiere handelt. Sie beauftragte umgehend einen Bekannten, der die zwei Pferde dort einfing und sie sicher zurück auf die Weide brachte. Ein drittes ausgebrochenes Pferd, ein Schimmel, konnte er ebenfalls einfangen, sodass alle Pferde wenig später wieder wohlbehalten auf ihrer Weide standen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell