Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zigarettenautomaten beschädigt

Bocholt (ots)

Offensichtlich aufsprengen wollten Unbekannte am Samstag einen Zigarettenautomaten in Bocholt. Eine Zeugin hatte gegen 22.40 Uhr an der Kreuzung Blücherstraße /An der Ziegelheide einen Knall gehört und die Polizei verständigt. Die Beamten fanden den dort stehenden Automaten stark beschädigt vor; die Täter konnten jedoch keine Beute machen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

