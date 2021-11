Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruchsversuch in Wohnhaus

Borken (ots)

In der Nacht zum Montag betraten Einbrecher den Garten eines Wohnhauses an der Meke-van-Heiden-Straße und machten sich an der Terrassentür zu schaffen. Es gelang dem Täter bzw. den Tätern nicht, die Tür zu öffnen und ins Haus vorzudringen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell