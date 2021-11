Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Auto beschädigt

Vreden (ots)

Einen Schaden von mehreren Hundert Euro hat ein Unbekannter an einem geparkten schwarzen Wagen in Vreden angerichtet. Der Citroen stand auf der Alstätter Straße, als es zwischen Samstag, 14.00 Uhr, und Montag, 09.15 Uhr, zu dem Verkehrsunfall kam. Die Beschädigungen an dem Wagen lassen vermuten, dass ein Fahrradfahrer gegen das geparkte Fahrzeug gefahren ist. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

