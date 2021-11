Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Gegen Bierflasche geschlagen

Zähne abgebrochen

Legden (ots)

Mehrere Zähne eines Geschädigten abgebrochen hat ein Unbekannter in einem Musikpark in Legden. Der Geschädigte trank gerade aus einer Bierflasche, als ein Unbekannter mit der Hand gegen den Flaschenboden schlug. Unerkannt entfernte sich der Täter. Zu dem Geschehen kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 01.30 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

