POL-BOR: Ahaus - Jugendliche bei Verkehrsunfall verletzt

Fahrerin gesucht

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 14 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Ahaus zugezogen. Die Schülerin war gegen 15.40 Uhr auf dem Radweg des Adenauerrings aus Richtung Vredener Dyk kommend in Richtung Wüllener Straße unterwegs. Als die Ahauserin die Einfahrt zu einem Tankstellengelände passieren wollte, hielt sie zunächst an. Eine Autofahrerin wollte auf das Gelände abbiegen. Sie hätten Blickkontakt gehabt, so die Schülerin. In der Annahme, dass die Frau nun wartet, setzte die Jugendliche ihre Fahrt fort: die Autofahrerin aber auch. Sie bog ab und stieß dabei mit der 14-Jährigen zusammen, in Folge dessen die Radfahrerin stürzte. Nachdem die Unbekannte die Jugendliche nach deren Wohlbefinden gefragt und die Worte "Nichts passiert" als Antwort bekommen habe, fuhr sie weiter. Die circa 40 Jahre alte Brillenträgerin mit korpulenter Figur war mit einem roten Wagen unterwegs. Die Polizei bittet die Autofahrerin sowie weitere mögliche Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

An dieser Stelle weist die Polizei nochmals daraufhin, dass bei Unfällen mit Kindern und Jugendlichen in jedem Fall die Polizei sofort hinzugezogen werden sollte. Nach einem Unfall sind Kinder und Jugendliche oft nicht in der Lage, die Situation und die Folgen des Geschehens richtig einzuschätzen. Kinder können keine rechtlich verbindliche Einwilligung zum Weiterfahren nach einem Unfall geben. Oft wollen sie nach einem Unfall schnell aus der ungewohnten Situation heraus und geben im ersten Moment an, dass alles in Ordnung sei. Später stellt sich oftmals aber heraus, dass Verletzungen oder Sachschäden eingetreten sind. Auf der sicheren Seite ist grundsätzlich, wer als Beteiligter vor Ort bleibt - auch, wenn das Kind weitergefahren ist -, und unverzüglich die Polizei unter dem Notruf "110" informiert.

