Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Geldbörse verloren und geleert wiedergefunden

Heek (ots)

Als ein Heeker am Sonntag seine in der Nacht zuvor verlorene Geldbörse suchte, hatte er Erfolg. Die Freude währte nur kurz. Ein Blick in das Portemonnaie zeigte, dass ein Unbekannter das Bargeld und auch den Personalausweis entnommen hatte. Der Ort des Geschehens war der Parkplatz am Gleisweg in Heek: Der Fundort war nur wenige Meter von dem mutmaßlichen Verlustort entfernt. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

