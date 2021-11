Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Portemonnaie aus Tasche gestohlen

Gronau (ots)

Während der Geschädigte einem Mann mit Atemnot geholfen hat, griff mutmaßlich der Täter zu und stahl eine Geldbörse aus einer im Einkaufswagen hängenden Tasche. Das Geschehen trug sich am Samstag zwischen 13.00 und 14.00 Uhr in einem Discounter an der Gildehauser Straße in Gronau zu. Ob es sich bei dem Schwächeanfall um eine tatsächliche Notlage handelte, ist derzeit unklar. Klar ist, dass sich der circa 55 Jahre alte, kurz zuvor hilfsbedürftige, Mann später auf dem Parkplatz mit einer weiteren unbekannten Person unterhalten hat. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

