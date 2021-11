Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Ammeloe - Glatteis

Autofahrt endet im Straßengraben

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 18 Jahre alte Autofahrerin am Montagmorgen in Vreden zugezogen. Die Vredenerin war gegen 08.15 Uhr auf der Kreisstraße 19 aus Richtung Ammeloe kommend in Richtung Bundesstraße 70 unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie in einer Kurve zu weit nach links. Die Autofahrerin lenkte nach rechts. Dabei geriet sie, mutmaßlich begünstigt durch Straßenglätte, ins Schleudern und driftete in den Straßengraben. Es kam zu Kollision mit einem Leitpfosten. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

