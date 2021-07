Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Verkehrsunfall/ 54-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Goch (ots)

Ein 54-jähriger Motorradfahrer aus Goch verunfallte am Samstag (10. Juli 2021) gegen 15.40 Uhr auf der Brückenstraße in Höhe der Wiesenstraße. Eine 46-jährige Autofahrerin überquerte die Brückenstraße aus der Wiesenstraße kommend in Richtung Bahnhofstraße, als es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Motorrad kam. Der 54 Jahre alte Fahrer der BMW R 1150 Maschine stieß gegen die Fahrertür und flog über das Dach des Autos. Er verletzte sich beim dem Unfall schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die unter Schock stehende Fahrerin des VW Polo wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. (as)

