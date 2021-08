Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Geldautomatensprengung auf dem Heidweg

Viersen-Süchteln (ots)

Am frühen Morgen des heutigen Samstages, gegen 04:25 Uhr, wurden die Anwohner neben einem Verbrauchermarkt auf dem Heidweg in Viersen-Süchteln durch zwei heftige Explosionen geweckt. Ein Zeuge konnte noch die zweite Sprengung eines Geldautomaten beobachten und mitteilen, dass sich vier männliche Personen in einem Audi A 6 vom Ort entfernten. Eine sofortige Nahbereichsfahndung und im weiteren Umfeld verlief negativ. Durch die Explosion wurde das Gebäude um den Geldautomat zerstört. Glaswände des Verbrauchermarktes wurden ebenfalls beschädigt. Der Ereignisort blieb solange komplett abgesperrt, bis feststand, dass keine weitere Gefahr für die Bevölkerung bestand. Wer noch weitere sachdienliche Hinweise insbesondere zu den flüchtigen Tätern bzw. Fahrzeug geben kann, setzt sich bitte mit der Kriminalpolizei in Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 in Verbindung. / fd (678)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell