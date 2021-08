Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210827 Niederkrüchten: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und erheblichen Sachschäden

Niederkrüchten (ots)

Am Freitag, gegen 19:00 Uhr, kam es in Niederkrüchten auf der B221/K9 zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide Beteiligte glücklicherweise nur leicht verletzt wurden. Nach Aussage mehrerer Unfallzeugen missachtete ein 49-jähriger Spanier mit seinem Pkw das für ihn geltende Rotlicht an der Hochstraße zur Kreuzung B221. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem Pkw eines 36-jährigen aus Brüggen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden./JV (677)

