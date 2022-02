Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrweise fiel Zeuginnen auf

Bocholt (ots)

Aufmerksame Zeuginnen haben am Samstag in Bocholt die Polizei verständigt - ihnen war die Fahrweise einer alkoholisierten Autofahrerin aufgefallen. Den Angaben der Zeuginnen zufolge sei diese am späten Nachmittag in Schlangenlinien fahrend unterwegs gewesen. Dabei sei sie mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen, über rote Ampeln gefahren und fast gegen Leitplanken gestoßen. Polizeibeamte kontrollierten die Fahrerin, die inzwischen angehalten hatte; ein Atemalkoholtest deutete bei der 47-Jährigen auf einen Blutalkoholwert von circa 2,6 Promille hin. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Ein Arzt entnahm der Frau zwei Blutproben, um den Grad der Alkoholisierung exakt nachweisen zu können.

