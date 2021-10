Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Lahnstein, Berichtszeitraum Freitag 08.10.21, 06 Uhr, bis Sonntag 10.10.21, 10 Uhr

Lahnstein und Koblenz (ots)

Lahnstein - Verkehrsunfallflucht

Am 08.10.2021, gegen 17 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Globus Warenhauses in der Brückenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Bis dato unbekannter Unfallverursacher touchierte mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ein-/Ausparken, einen in der daneben bzw. gegenüber geparkten PKW im Heckbereich. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise zur Tat / zum Verkehrsunfall bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein.

Lahnstein - Verkehrsunfallflucht

Am 08.10.2021, zwischen 13-19 Uhr, kam es auf dem Parkplatz am BHF Niederlahnstein in der Koblenzer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Bis dato dato unbekannter Unfallverursacher touchierte mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Rangieren, einen geparkten PKW im Frontbereich / am vorderen Radkasten. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Lahnstein - Verkehrsunfall mit Personenschaden (leichtverletzt) Am 08.10.2021, gegen 13:35 Uhr, befuhr ein Radfahrer die Koblenzer Straße stadteinwärts. Der Radfahrer touchierte vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers den seitlichen Bordstein neben der Fahrbahn und stürzte infolge zu Boden. Der Radfahrer zog sich beim Sturz Verletzungen am rechten Arm zu und wurde im Anschluss an die Unfallaufnahme in ein Krankenhaus eingeliefert.

Koblenz - Verkehrsunfallflucht

In der Nacht 08./09.10.2021 kam es in der Hermannstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkter PKW wurde von einem bis dato unbekannten Fahrzeug im Vorbeifahren touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten PKW entstand ein hoher geldwerter Schaden (PKW vorne links stark beschädigt).

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell