Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Leichtkraftfahrerin bei Alleinunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Leicht verletzt wurde eine 17-jährige Leichtkraftfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Vogelstraße am Dienstag, 4. Mai. Gegen 15 Uhr befuhr die 17-Jährige die Vogelstraße in südlicher Richtung und stürzte in Höhe der Einmündung Sommerkamp. Die 17-Jährige wurde von einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch Angehörige abgeholt. (kt)

