Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in die Grundschule; Positiver Drogentest; Schlägerei an der Bushaltestelle - Polizei sucht beide Beteiligten; Beleidigung und Bedrohung

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf - Einbruch in die Grundschule

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen (24/26 April) erbeuteten Einbrecher in der Grundschule in der Hainstraße mehrere iPads. Wie viele Computer fehlen, steht noch nicht fest. Der oder die Täte verursachten durch den Aufbruch eines Fensters zusätzlich einen Sachschaden. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Goßfelden - Positiver Drogentest

"Ich hab mit 16 mal gekifft und danach erbrochen. Das war mit eine Lehre!" So lautete die Antwort eines 34 Jahre alten Autofahrers auf die Frage nach dem Genuss von Betäubungsmitteln. Der anschließende freiwillig durchgeführte Drogentest sagte allerdings etwas Anderes. Der Test reagierte positiv und bestätigte die Verdachtsmomente, die sich bei der Kontrolle in Goßfelden am Montag, 26. April, um 10 Uhr, ergeben hatten. Die Polizei veranlasste die Blutprobe und untersagte die Weiterfahrt.

Marburg - Schlägerei an der Bushaltestelle - Polizei sucht beide Beteiligten

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern sucht die Polizei nach den beiden Beteiligten. Nach den Zeugenaussagen schlugen sich am Freitag, 23., April, gegen 18.15 an der Bushaltestelle vor dem großen Kaufhaus in der Universitätsstraße zwei Männer. Als die Polizei eintraf, waren die beiden Beteiligten verschwunden. Nach Aussage der Zeugen schlug ein 16 - 20 Jahre junger, schlanker, zwischen 1,75 und 1,80 Meter großer Mann mit dunklem Teint und bekleidet mit schwarzer Base-Cap, schwarzer Weste, grün-grauem Trainingsanzug und weißen Sneakers mehrfach auf einen 40 bis 45 Jahre alten, etwa 1,70 großen Mann mit kurzen grauen Haaren ein, sogar noch als dieser bereits am Boden lag. Durch die Auseinandersetzung erlitt der 40-45Jährige eine blutende Kopfwunde. Nach bisherigen Kenntnissen stieg der Verletzte in einen Bus und verließ ihn in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Er war in Begleitung einer nicht näher beschriebenen Frau. Trotz sofortiger Fahndung blieben beide Beteiligten unentdeckt. Wer hat die Auseinandersetzung noch gesehen? Wer kann Angaben machen, die zur Identifizierung der Beteiligten beitragen könnten? Die Polizei bittet die begleitende Frau und den Verletzten, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Beleidigung und Bedrohung

Ein 25 Jahre alter Mann wurde Opfer von Beleidigungen und Bedrohungen. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 25. April, gegen 23.30 Uhr auf der Niederkleiner Straße nahe einem Denkmal zwischen Stadtallendorf und Niederklein. Dort standen insgesamt vier Personen, zwei mit einem Fahrrad, zwei ohne. Bei den Rädern handelte es sich um ein BMX-Rad und ein Mountainbike. Die Truppe flüchtete in den Konrad- Adenauer-Ring und entkam letztlich. Als das Opfer passierte, drangen aus der Gruppe beleidigende Äußerungen. Außerdem drohte man ihn mit dem Leben, sollte er sich nicht von dannen machen, wobei man letzteres anders und drastischer ausdrückte. Der 25-Jährige konnte zwei der vier Männer beschreiben. Danach handelt es sich um 18-24-Jährige. Einer war etwa 1,70 Meter groß, hatte kurze, helle Haare und trug eine grüne Jacke, der andere zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß, hatte dunkle kurze Haare und war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpulli. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell