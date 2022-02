Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Kennzeichen passt nicht zum Wagen

Borken (ots)

Der Fahrer unter Drogeneinfluss und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, am Wagen die entstempelten Kennzeichen eines stillgelegten Fahrzeugs - es kam einiges zusammen für einen 32-Jährigen, den Polizeibeamte in der Nacht zum Samstag in Borken kontrolliert hatten. Sie leiteten ein Strafverfahren ein, stellten die Kennzeichen sicher und untersagten die Weiterfahrt. Ein Arzt entnahm dem Fahrer in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachzuweisen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell