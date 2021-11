Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. Konstanz) Heiße Asche führt zu Mülleimerbrand (09.11.2021)

Singen (ots)

Starke Rauchentwicklung in einer Garage in der Oberdorfstraße führte am Dienstag gegen 7 Uhr morgens zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Ein Glutnest, hervorgerufen durch heiße Asche im Mülleimer, war Grund für die Rauchentwicklung. Durch Rauch und Ruß entstand an Pflanzen und an einem Fahrzeug in der Garage ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro. Das Glutnest konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell