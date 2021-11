Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkrs. Konstanz) Fahrzeug macht sich selbstständig (08.11.2021)

Nenzingen (ots)

Nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert war am Montagabend gegen 17.15 Uhr ein in der Gartenstraße abgestellter VW. Das Fahrzeug rollte deshalb die abschüssige Straße hinunter, streifte eine Mauer und überrollte anschließend eine Hecke im Vorgarten eines Wohnhauses. Dort kam der Wagen schließlich zum Stehen. Da die Ölwanne des Fahrzeugs beschädigt und bereits Öl in den Boden gesickert war, musste die Feuerwehr anrücken, um das betroffene Erdreich auszuheben. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell