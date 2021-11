Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Schramberg (Lkrs. Rottweil) Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Schramberg (ots)

Ein Fußgänger ist am Dienstagmorgen kurz nach 9 Uhr an der Kreuzung Arthur-Junghans-Straße und Berneckstraße beim Überqueren der Straße von einem Autofahrer erfasst worden. Der 58-jährige Mann, der von dem 69-Jährigen hinter dem Steuer des Ford vermutlich wegen der tiefstehenden Sonne übersehen wurde, zog sich durch die Kollision leichte Verletzungen am Kopf zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich beim Polizeirevier Schramberg unter Telefon 07422 27010 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell