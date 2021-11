Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht nach Kollision im Kreisverkehr - Zeugenaufruf (09.11.2021)

Konstanz (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Montag gegen 17 Uhr im Kreisverkehr in der Oberlohnstraße. Der Unbekannte wechselte mit seinem weißen SUV den Fahrstreifen im Kreisverkehr und touchierte dabei den VW einer vorausfahrenden Autofahrerin. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu wenden.

