Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. Konstanz) Unbekannter streift geparktes Fahrzeug und flüchtet (09.11.2021)

Singen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag zwischen 19.15 Uhr und 20.45 Uhr in der Rielasinger Straße einen geparkten BMW gestreift und ist anschließend weitergefahren, ohne den Schaden zu melden. An dem am Straßenrand geparkten BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell