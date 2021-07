Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen /Lkr. TUT) - Lastwagen reißt Balkongeländer ab

Geisingen /Lkr. TUT (ots)

Sonntag hat ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug ein Balkongeländer abgerissen und hierbei einen hohen Sachschaden verursacht. Der 63-jähriger Mann war am Samstagmittag gegen 11:50 Uhr auf der Nikolausstraße in Geisingen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Mühltorgasse fuhr er einen Bogen, um in diese einfahren zu können. Hierbei blieb er mit dem Aufbau des Lkw an einem Balkongeländer hängen und riss dieses mit. Der Aufbau wurde hierbei ebenfalls beschädigt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von mindestens 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell