Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Autoscheibe eingeschlagen und Tasche entwendet (16. - 19.07.2021)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen an einem auf dem Parkplatz vor dem Hegaugymnasium in der August-Ruf-Straße abgestellten Renault Trafic eine Scheibe an der Beifahrerseite eingeschlagen und aus dem Auto eine darin abgelegte Bauchtasche entwendet. Die Polizei Singen (07731 888-0) nimmt Hinweise zu der Tat entgegen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, keine Wertsachen - zumindest von außen nicht sichtbar - in geparkten Fahrzeugen zurückzulassen.

