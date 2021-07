Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Beim Parken anderes Auto angefahren - Zeugen gesucht (18.07.2021)

Konstanz (ots)

Vermutlich beim Einparken hat ein Unbekannter am gestrigen Sonntag zwischen 12.35 Uhr und 17.10 Uhr einen anderen Pkw angefahren. Das beschädigte Fahrzeug, ein weißer BMW, war im genannten Zeitraum in der Schiffstraße, auf dem Parkplatz an der Fähre, abgestellt. Als der Besitzer zurückkam, bemerkte er einen Streifschaden rechts vorne am Stoßdämpfer. Die Schadenshöhe wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Konstanz (07531/995-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell