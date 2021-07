Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Gartenlaube - Polizei bittet um Hinweise (10. - 17.07.2021)

Gottmadingen, Lkr. Konstanz (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 10.07., bis Samstag, 17.07., sind unbekannte Täter in eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage "Kabisland" an der Friedhofstraße eingebrochen. Nach dem gewaltsamen Öffnen der Holztüren wurden in der Laube auf der Parzelle 38 sämtliche Schränke geöffnet und schließlich die gesamte Gartenlaube verwüstet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei Gottmadingen (07731 1437-0) nimmt Hinweise zu der Tat entgegen.

