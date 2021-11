Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell-Stahringen, Lkrs. Konstanz) Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen (09.11.2021)

Stahringen (ots)

Zwei verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 14.45 Uhr auf der Straße "Zur Schanz", Einmündung Weiherstraße, ereignet hat. Beim Abbiegen von der Weiherstraße auf die Straße "Zur Schanz", übersah ein Autofahrer eine von links kommende VW-Fahrerin. Die Fahrzeuge kollidierten, wodurch nach ersten Erkenntnissen beide Autofahrer leicht verletzt wurden. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge, an denen Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.

