Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Nordenham +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 23. August 2021, ereignete sich gegen 17:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Straße "An der Sielbrücke" in Nordenham.

Eine 39-Jährige aus Nordenham stellte ihren orangefarbenen Peugeot auf dem Kundenparkplatz eines dortigen Baumarktes ab. Als sie nach etwa 20 Minuten wieder zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie eine Beschädigung. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr in der Zwischenzeit gegen ihr Fahrzeug und beschädigte den Schweller auf der Fahrerseite. Die Höhe der Sachschäden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Die Polizei Nordenham sucht im Rahmen der Ermittlungen nach möglichen Unfallzeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04731/9981-0, entgegengenommen.

