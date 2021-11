Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. Konstanz) Einbruch in Gaststätte mit Aufbruch eines Spielautomaten (08./09.11.2021)

Singen (ots)

Ein unbekannter Täter drang im Zeitraum zwischen Montag, 23.00 Uhr, und Dienstag, 07.30 Uhr, gewaltsam in eine Gaststätte in der Berliner Straße ein. Im Innern hebelte der Unbekannte einen Geldspielautomaten auf und entwendete aus diesem Bargeld in unbekannter Höhe. Der Täter wurde vermutlich gestört, da er einiges an Bargeld zurückließ. Personen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges bemerkt oder Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

