Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Terrassentür aufgedrückt

Borken (ots)

Mit Gewalt sind Unbekannte am Freitag tagsüber in ein Wohnhaus in Borken-Weseke eingedrungen. Um in das Gebäude an der Straße Eichengrund zu kommen, hatten die Täter eine Terrassentür aufgehebelt. Die Einbrecher durchsuchten im Inneren mehrere Räume, entwendeten jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell