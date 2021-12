Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 171221-1024: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Morsbach (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Donnerstagnachmittag (16. Dezember) ein 51-jähriger aus Morsbach zugezogen, der beim Überqueren der Straße von einem Auto angefahren worden war. Ein 19-jähriger Morsbacher fuhr um 15:15 Uhr auf der Krottorfer Straße in Richtung Friesenhagen, als im Bereich einer Rechtskurve plötzlich der 51-jährige, dunkel gekleidete Fußgänger hinter einem Baum auf die Straße trat. Der Autofahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde durch den Aufprall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

