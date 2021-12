Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 171221-1023: Zwei Kinder bei Vollbremsung in Bus verletzt

Gummersbach (ots)

Eine Schülerin und ein Schüler sind am Donnerstagmorgen (16. Dezember) auf dem Weg zur Schule in einem Linienbus leicht verletzt worden. Der 33-jährige Fahrer des Linienbusses 301 fuhr um 8 Uhr auf der Kölner Straße von Niedersessmar kommend in Richtung Derschlag. Verkehrsbedingt bremste er auf Höhe der Kirche stark ab. Durch das Bremsmanöver stürzten im Bus einige Schüler. Eine 11-Jährige Schülerin und ein 15-Jähriger Schüler, beide aus Gummersbach, kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

