Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Vorfahrt missachtet

Steinach (ots)

Eine mutmaßliche Vorfahrtsmissachtung führte am Dienstagnachmittag zu einer Kollision im Kreuzungsbereich der B33 und der Hauptstraße. Ein 28-Jähriger befuhr hierbei gegen 15:05 Uhr den Abfahrtsast der B33 von Offenburg kommend nach Steinach. Bei der Einfahrt in den Kreuzungsbereich missachtete der Audi-Lenker mutmaßlich die Vorfahrt eines herannahenden BMW. Die 64-jährige BMW-Lenkerin sowie die 25-jährige Beifahrerin im Audi trugen durch die Kollision Verletzungen davon. Sie wurden von den Rettungskräften vor Ort versorgt und zur weiteren Untersuchung in ein örtliches Klinikum eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25.000 Euro, sie mussten nach Abschluss der Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

/mw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell