POL-OG: Bühl - Zeugenaufruf

Bühl (ots)

Zu zwei Vorfällen, die sich am Mittwochabend zwischen 20.15 und 20.50 Uhr im Bereich des Bahnhofs Bühl in der Güterstraße zugetragen haben sollen, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach Angaben eines 20-Jährigen soll dieser zunächst mit zwei jungen Männern in Streit geraten sein. Hierbei sei er von beiden geschlagen worden. Im Anschluss sei er davon gelaufen wo er dann, von einem mutmaßlich silbernen Fahrzeug, angefahren worden sein soll. Inwieweit ein Zusammenhang mit der vorherigen Auseinandersetzung besteht, ist auch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der 20-Jährige stand zum Zeitpunkt der Vorfälle erheblich unter Alkoholeinwirkung und wurde nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen leicht verletzt. Die Auseinandersetzung soll mutmaßlich von mehreren Passanten beobachtet worden sein. Die Polizei in Bühl bittet um Hinweise zu den Vorfällen unter der Rufnummer: 07223 990970.

