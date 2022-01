Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Versuchter Enkeltrick, Warnhinweise

Baden-Baden (ots)

Am Dienstagnachmittag wurden der Polizei im Raum Baden-Baden mehrere Schockanrufe/versuchte Enkeltricks in Form falscher Polizeibeamter gemeldet. So gab sich zum Beispiel der Anrufer gegenüber einer älteren Frau als Beamter der Kriminalpolizei aus und wollte die Seniorin davon überzeugen, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Er erkundigte sich zudem zu den finanziellen Verhältnissen der Frau und forderte die Bewohnerin auf, ihr Haus am Folgetag zu verlassen. Zu einer Geldübergabe ist es nach derzeitigem Sachstand in keinem der Fälle gekommen.

Die Polizei weist darauf hin:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

- Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint

- Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen

- Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf

- Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an

- Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion

