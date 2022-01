Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Nach Verfolgungsfahrt Waffen sichergestellt

Kehl (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt ist es den Beamten des Polizeireviers Kehl in der Nacht auf Dienstag gelungen, den Beifahrer des flüchtenden Autos zu stellen. Zuvor wollten die Polizisten einen Renault-Fahrer in der Königsberger Straße einer genaueren Überprüfung unterziehen. Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker beschleunigte allerdings kurz nach 0:30 Uhr unvermittelt seinen Wagen und ignorierte sämtliche Anhaltezeichen der Streife. Die Verfolgungsfahrt führte ins Industriegebiet nach Auenheim, wo das Auto "An der Fohlenweide" anhielt und die beiden männlichen Insassen zu Fuß flüchteten. Für den 17 Jahre alten Mitfahrer gab es allerdings kein Entrinnen; er wurde von den nacheilenden Beamten gefasst. Bei der Durchsuchung des Wagens konnten die Ermittler eine Schreckschusswaffe sowie zwei Schwerter sicherstellen. Ferner waren die am Renault angebrachten Kennzeichen gefälscht, sodass nun Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Urkundenfälschung sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz geführt werden. Inwieweit gegen die Bestimmungen des Waffengesetzes verstoßen wurde, wird geprüft. Die Ermittlungen, auch zur Identität des noch flüchtigen Fahrers, dauern an.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell