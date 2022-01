Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Lkw umgekippt

Offenburg (ots)

Am Dienstagmorgen wurden die Beamten des Polizeireviers Offenburg zu einem Verkehrsunfall nahe der Erdaushubdeponie im Bereich "Alte Marlener Straße" gerufen. Nach derzeitigem Stand dürfte ein 51-jähriger Lkw-Lenker gegen 9.20 Uhr dem Gegenverkehr ausgewichen und hierbei nach rechts auf das Bankett gekommen sein. In der Folge kippte sein Fahrzeug zur Seite und blieb neben der Fahrbahn liegen. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Neben Einsatzkräften der Polizei waren Vertreter des Landratsamts Ortenaukreises im Einsatz, da zunächst unklar war, ob der Lkw Betriebsstoffe verlor. Dies konnte in der Folge ausgeschlossen werden. Die Bergung des umgekippten Schwergewichts steht noch aus. Aktuell ist von einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro auszugehen.

/pk

